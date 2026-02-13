Nigeria al festival di Argungu va in scena la Dambe | le immagini dei combattimenti

Nigeria, al festival di Argungu va in scena la Dambe: le immagini dei combattimenti Giovedì i combattenti di Dambe, una boxe antica e tradizionale della Nigeria, si sono scambiati colpi pesanti davanti a una folla esultante nel nord-ovest del Paese. La scena si è svolta nel cuore del festival di Argungu, dove questa disciplina si esibisce come momento di forte orgoglio culturale, e le immagini mostrano chiaramente come i partecipanti usino anche armi tradizionali, come corde di tessuto intrecciate, per aumentare la potenza dei colpi.

Giovedì i combattenti di Dambe, una boxe antica e tradizionale della Nigeria, si sono scambiati colpi pesanti davanti a una folla esultante nel nord-ovest del Paese. Questo sport da combattimento secolare, radicato nella cultura Hausa, è un punto culminante del Festival internazionale della pesca e della cultura di Argungu. Per ogni incontro, gli uomini avvolgono strettamente un pugno in corda e stoffa e lasciano l'altra mano tesa a guardia. Gli incontri, spesso brevi ed esplosivi, terminano quando un combattente butta a terra il suo avversario o lo costringe ad arrendersi. Dambe, storicamente praticata dai guerrieri, è conosciuta localmente come "l'arte della lancia e dello scudo".