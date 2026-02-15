Nicola dopo Cremonese Genoa | Djuric ci permette di alzare il baricentro il nostro obiettivo…

Dopo la partita tra Cremonese e Genoa, Nicola ha spiegato che l’ingresso di Djuric in campo ha dato nuova spinta alla squadra. La presenza dell’attaccante serbo, entrato nel secondo tempo, ha consentito ai padroni di casa di alzare il ritmo e dominare il possesso palla. Nicola ha sottolineato che questa scelta tattica aiuta i suoi a mantenere un gioco più aggressivo e compatto. Durante il match, Djuric ha anche creato alcune occasioni pericolose, dimostrando quanto possa essere utile alla squadra.

LIVE alle 15 Cremonese-Genoa: Nicola punta su Djuric, De Rossi conferma la coppia Vitinha-Colombo Alle 15, la partita tra Cremonese e Genoa si svolge allo Zini, dove Nicola sceglie Djuric come punta titolare, mentre De Rossi conferma la coppia formata da Vitinha e Colombo. Genoa, l'ad fa il punto su Norton-Cuffy: «Ci sono richieste per i nostri giocatori, è un buon segnale. Il nostro obiettivo è questo» L'amministratore delegato del Genoa, Lopez, ha commentato le recenti richieste di trasferimento per Norton-Cuffy, sottolineando che si tratta di un segnale positivo per il club. Nicola dopo Cremonese Genoa: «Djuric ci permette di alzare il baricentro, il nostro obiettivo…». Le parole dell'allenatore dei grigiorossi Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Genoa, il Il commento di Nicola: Bisogna essere pazienti e calmi, io sono fiducioso Al termine della partita tra Cremonese e Genoa terminata 0-0, il tecnico grigiorosso Davide Nicola si è presentato in Cremonese e Genoa non si fanno male e rimangono a +3 dalla Fiorentina mano nella mano Nicolussi Caviglia ancora strumentale per il suo Parma "Punto importante, ho cercato di dare una mano alla squadra Così Milan Djuric nel post partita di Cremonese-Genoa