Genoa l’ad fa il punto su Norton-Cuffy | Ci sono richieste per i nostri giocatori è un buon segnale Il nostro obiettivo è questo

L’amministratore delegato del Genoa, Lopez, ha commentato le recenti richieste di trasferimento per Norton-Cuffy, sottolineando che si tratta di un segnale positivo per il club. Ha precisato che l’obiettivo della società è valorizzare i propri giocatori e mantenere un equilibrio tra crescita e stabilità. Queste dichiarazioni evidenziano l’attenzione del Genoa sullo sviluppo dei talenti e sulla gestione delle opportunità di mercato.

