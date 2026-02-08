Sull’Amiata skipass unico ma da una parte si scia e dall’altra invece no

Sull’Amiata, le piste sciabili sono poche e divise. Nella parte senese del monte, non si può sciare da tempo, secondo una mappa che sta girando. La Pro Loco di Abbadia San Salvatore conferma che, al momento, non ci sono impianti aperti. La situazione crea confusione tra gli appassionati: alcuni sperano in una riapertura, altri temono che la stagione sia già finita.

Nel versante senese dell'Amiata non ci sono -secondo una mappa pubblicata e fata circolare- per poco tempo anche dalla Pro Loco di Abbadia San Salvatore - piste sciabili. Neppure quella sulla vetta, la pista del "Pianello". Piantina realizzata dalla società Isa- che opera nel versante grossetano della montagna- che ha valorizzato le aree servite da impianti di risalita da lei gestiti. Alla base di questa "omissione" c'è la mancanza totale di una pur minima intesa tra la ISA e la società AIS (Amiata Impianti senese) proprietaria delle piste e impianti del versante senese. Tra le due società non c'è dialogo.

