Mezzo metro di neve sull’Amiata ma non si scia | la rabbia degli operatori

Gli operatori della zona sono arrabbiati. La neve sulla vetta dell’Amiata ha raggiunto mezzo metro, ma non si può sciare. La mancanza di condizioni adeguate blocca ancora le attività e crea disagio tra chi lavora in questa stagione. La neve c’è, ma non basta per aprire le piste.

Siena, 28 gennaio 2026 – ??? Mezzo metro di neve sulla vetta, la metà al secondo rifugio "General Cantore". Sull'Amiata, dopo diversi anni, ci sono le condizioni per sciare in tutte le piste. Ma non si scia. Ragione per la quale tanti amanti di questo sport manifestano il proprio disappunto, mentre gli operatori (albergatori, ristoratori, servizi vari) protestano, inviando, singolarmente pec al sindaco per protestare. Gli operatori denunciano infatti una serie di danni. A partire da quelli di immagine dell'Amiata, tutte le conseguenze del caso. Il tutto dovuto - lo denunciano chiaramente gli operatori - alla mancanza - eccezione fatta per due tapis roulant che sono stati, vengono, attivati non in modo continuativo- dell'apertura degli impianti di risalita.

