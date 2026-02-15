Nella notte di San Valentino l' Inter si regala una passione Scudetto Furia Juventus
Nella notte di San Valentino, l’Inter ha conquistato una vittoria decisiva che potrebbe portarla al suo ventunesimo titolo di campione d’Italia. La squadra nerazzurra ha battuto la Juventus in uno scontro acceso, scatenando proteste e discussioni tra i tifosi. Una partita intensa, con momenti di tensione e un gol decisivo negli ultimi minuti, ha acceso le speranze dei milanisti.
Tra polemiche e colpi di scena, la notte di San Valentino potrebbe aver consegnato all'Inter il ventunesimo Scudetto della sua storia. I nerazzurri dopo quasi due anni tornano a vincere un big match con una grande del nostro calcio e vanno a dormire con 8 punti sul Milan, atteso in settimana dal recupero con il Como. Per una squadra che non ha mai tremato contro le “provinciali”, restano "solo" il derby dell’8 marzo e la Roma in casa il 4 aprile come ostacoli degni di nota. Sognare è d'obbligo, con la dovuta calma per vivere i playoff di Champions League. Però, da San Siro va via una Juventus infuriata per il decisivo rosso comminato a Kalulu prima della chiusura della prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pazza Inter, nella notte del saluto a San Siro è fuga Scudetto?
Nella notte di San Siro, l'Inter ha ottenuto una vittoria importante che potrebbe rappresentare un passo decisivo verso lo scudetto.
