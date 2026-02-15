Nel Board per Gaza bisogna esserci Senza indugi
L’Italia ha deciso di partecipare come osservatore al Board of Peace, un’iniziativa lanciata dall’amministrazione Trump per aiutare Gaza a ricostruirsi. La scelta deriva dalla volontà di contribuire attivamente alla stabilizzazione della regione, che da anni soffre per i conflitti e le tensioni. La presenza italiana al tavolo mira a portare avanti un dialogo più diretto con le altre nazioni coinvolte, senza perdere di vista gli interessi del popolo palestinese.
Dunque l’Italia partecipa come osservatore al Board of Peace, l’iniziativa promossa dall’amministrazione Trump per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza. La premier Giorgia Meloni lo annuncia durante la sua visita in Etiopia, al summit dell’Unione Africana ad Addis Abeba, dove presiede – insieme al premier etiope Abiy Ahmed – i lavori per il secondo anniversario del Piano Mattei per l’Africa. Si tratta di una scelta giusta e strategica, fatta da un governo che vuole stare dentro i processi decisivi, non limitarsi a fare lo spettatore dalla tribuna. Già perché partecipare significa contare. 🔗 Leggi su Formiche.net
Gaza, Schlein incontra Abu Mazen: "Non può esserci pace senza coinvolgimento palestinesi"
Elly Schlein incontra Abu Mazen a Gaza, sottolineando l'importanza del coinvolgimento palestinese per la pace.
