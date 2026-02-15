Nel Board per Gaza bisogna esserci E senza indugio alcuno

L’Italia ha deciso di entrare nel Board of Peace, spinta dalla necessità di contribuire alla stabilizzazione di Gaza. La partecipazione come osservatore nasce dalla volontà di influenzare le decisioni sul territorio e di sostenere gli sforzi di ricostruzione dopo anni di conflitti. La presenza italiana rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo del nostro paese in una regione complessa e fragile.

Dunque l'Italia partecipa come osservatore al Board of Peace, l'iniziativa promossa dall'amministrazione Trump per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza. La premier Giorgia Meloni lo annuncia durante la sua visita in Etiopia, al summit dell'Unione Africana ad Addis Abeba, dove presiede – insieme al premier etiope Abiy Ahmed – i lavori per il secondo anniversario del Piano Mattei per l'Africa. Si tratta di una scelta giusta e strategica, fatta da un governo che vuole stare dentro i processi decisivi, non limitarsi a fare lo spettatore dalla tribuna. Già perché partecipare significa contare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nel Board per Gaza bisogna esserci. E senza indugio alcuno