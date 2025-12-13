Gaza Schlein incontra Abu Mazen | Non può esserci pace senza coinvolgimento palestinesi

Elly Schlein incontra Abu Mazen a Gaza, sottolineando l'importanza del coinvolgimento palestinese per la pace. L'incontro si inserisce in un contesto di solidarietà e sostegno al popolo palestinese, evidenziando la necessità di dialogo e collaborazione per affrontare le tensioni e le sofferenze nella regione.

(LaPresse) – “E’ stato un incontro molto positivo, di cui siamo molto contenti, per ribadire tutto il supporto e la solidarietà del partito democratico al popolo palestinese e alla sofferenza che ha ingiustamente subito. Non può esserci pace senza l’autodeterminazione dei palestinesi e quindi il loro pieno coinvolgimento nella costruzione del percorso di pace che deve seguire l’accordo di tregua. Non può esserci pace senza il pieno riconoscimento di uno Stato palestinese”. Così la segretaria Pd Elly Schlein al termine dell’incontro con Abu Mazen a Roma. “L’altra questione è la situazione umanitaria, ancora non arrivano tutti gli aiuti indispensabili alla popolazione. Lapresse.it

