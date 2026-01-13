Riforma della giustizia e separazione delle carriere | convention dei Lions

Il 17 gennaio all’Hotel della Valle di Agrigento si terrà una convention dei Lions dedicata alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere. L’evento, previsto alle 17, affronterà i cambiamenti nella riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, con focus sui nuovi assetti della magistratura e sulle implicazioni per il sistema giudiziario italiano. Un’occasione di approfondimento per professionisti e cittadini interessati alle evoluzioni del settore.

Sabato 17 gennaio alle 17 l'Hotel della Valle di Agrigento, in via Ugo La Malfa, ospiterà un incontro di approfondimento dedicato alla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e ai nuovi assetti della magistratura.

