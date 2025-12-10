Pontedera allarme desertificazione | Il centro si sta svuotando servono interventi immediati

Pontedera sta affrontando un crescente problema di desertificazione urbana, con il centro storico che si sta svuotando a causa delle frequenti chiusure e del calo di attività commerciali. La situazione richiede interventi tempestivi per rivitalizzare l’area e contrastare il fenomeno, al fine di preservare il patrimonio e la vitalità della città.

“Siamo profondamente preoccupati: le continue chiusure in Corso Matteotti e in Corso Mazzini sono un segnale che Pontedera non può ignorare. Serve un intervento serio e immediato per evitare la desertificazione del nostro centro”. Questo il commento del presidente Confcommercio Pontedera Lorenzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

NUOVO CENTRO COMMERCIALE AL CHIESINO: VOGLIAMO CHIUDERE IL COMMERCIO DI PONTEDERA? Voglio partire da una cosa chiara: l’intervento di Matteo Bagnoli in Consiglio comunale non è propaganda. È un grido d’allarme. Un allarme che ris - facebook.com Vai su Facebook

Contro la desertificazione: "Per Natale acquistate nei negozi di vicinato" - Simonelli, il presidente Area Vasta Confcommercio, lancia un appello "Sicurezza migliorata coi controlli delle forze dell’ordine ma restano i problemi". Segnala msn.com