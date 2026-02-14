Cinque Paesi europei affermano che Alexei Navalny è stato ucciso dalla Russia usando una tossina estratta dalle rane freccia dell’Ecuador. I test eseguiti a Londra hanno confermato la presenza di questa sostanza nel corpo dell’oppositore, morto poche settimane fa. Un risultato che apre nuove piste sulle modalità di violenza messe in atto contro di lui.

Roma, 14 febbraio 2026 – Alexei Navalny è stato assassinato dalla Russia con una “ tossina rara ”, presente nella pelle delle rane freccia dell'Ecuador. È morto quindi avvelenato il leader dell'opposizione russa, antagonista di Putin, trovato senza vita due anni fa in un campo di prigionia. Ad affermarlo con una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco sono governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi. "Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione", ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Navalny ucciso dalla Russia con il veleno delle rane freccia". L'annuncio di 5 Paesi europei: i test eseguiti a Londra

Cinque governi europei puntano il dito contro Mosca, accusandola di aver avvelenato Alexei Navalny con l’epibatidina, una tossina estratta da rane velenose.

Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny con una tossina rara, un'ipotesi sollevata durante la conferenza di Monaco.

