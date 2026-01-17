Siena | lista degli stupri nel bagno dell’Istituto Sarrocchi La dirigente | Individueremo i responsabili Saranno puniti

Recentemente, è stata trovata una lista relativa a presunti episodi di stupri avvenuti nel bagno maschile dell’Istituto Tito Sarrocchi di Siena. La dirigente scolastica ha assicurato che verranno individuati i responsabili e che saranno adottate le necessarie misure disciplinari. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti, genitori e staff scolastico, che ribadiscono l’impegno a garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

SIENA – Una lista degli stupri nel bagno dei maschi dell’Istituto scolastico Tito Sarrocchi di Siena è stata rinvenuta nei giorni scorsi. La notizia si è diffusa oggi, 17 gennaio 2026. Come era accaduto a fine novembre scorso nel liceo Giulio Cesare di Roma, anche in questo caso è comparso un elenco di nomi di studentesse. “Nella tarda mattinata di mercoledì i collaboratori scolastici hanno notato la scritta in bagno e mi hanno avvisato immediatamente”, spiega la dirigente del polo scolastico Sarrocchi, Cecilia Martinelli. Il locale è stato chiuso e la lista stupri con i nomi delle studentesse cancellata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena: lista degli stupri nel bagno dell’Istituto Sarrocchi. La dirigente: “Individueremo i responsabili. Saranno puniti” Leggi anche: Lista degli stupri in un liceo a Roma, la dirigente scolastica: “Il nostro istituto non è caratterizzato da un clima di violenza. Più volte abbiamo realizzato iniziative su rispetto” Leggi anche: “Lista degli stupri“ nel bagno del liceo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Siena, spunta una “lista stupri” nel bagno della scuola Sarrocchi; “Lista degli stupri”, elenco choc con i nomi delle studentesse trovato nel bagno della scuola; Una lista stupri con i nomi delle studentesse: scoppia il caso al Sarrocchi; Lista stupri sui muri del Sarrocchi. La preside: Molto arrabbiata come insegnante, donna e madre. Orrore a scuola a Siena: in bagno spunta una 'lista stupri' - Una 'lista stupri' è apparsa in un bagno dell'istituto Sarrocchi, scuola che comprende anche un liceo e si trova vicino al ... gonews.it

Siena, “lista stupri” nei bagni di una scuola superiore: scatta l’indagine interna. La preside: “Gesto grave e offensivo” - Una "lista stupri" con nomi di studentesse è apparsa nei bagni di un istituto superiore di Siena, portando la dirigenza a interdire i locali e avviare un’indagine interna per individuare i responsabil ... orizzontescuola.it

Un’altra lista stupri in una scuola: "Offensivo per tutte le donne" - La scoperta nel bagno dei maschi del più grande polo scolastico superiore di Siena: tanti nomi di ragazze. msn.com

Siena, spunta una “lista stupri” nel bagno della scuola Sarrocchi x.com

Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse: scoppia il caso al Sarrocchi Il primo caso aveva fatto scoppiare una bufera e un grido generale d'indignazione: era il 27 novembre 2025, a pochi giorni di distanza dalla giornata internazionale contro la violenza s - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.