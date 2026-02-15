Navalny | Collaboratore accusa il Cremlino di eliminazione voluta una minaccia per il regime soppressa

Un collaboratore di Navalny afferma che il Cremlino ha pianificato la sua eliminazione, cercando così di eliminare un nemico importante. Secondo Ljaskin, la morte del dissidente, avvenuta il 16 febbraio 2026 in una colonia penale nella regione dello Yamal, non è stata casuale. La presenza di Navalny in carcere, noto per le sue critiche al governo, aveva già suscitato sospetti, ma questa nuova accusa rivela un piano più preciso di soppressione.

La Morte di Navalny: Un'Eliminazione Voluta, Secondo il Collaboratore Ljaskin. La morte del dissidente russo Aleksej Navalny, avvenuta il 16 febbraio 2026 in una colonia penale nella remota regione dello Yamal, è stata deliberatamente orchestrata dal Cremlino per eliminare una figura chiave dell'opposizione e soffocare ogni forma di dissenso. A dichiararlo è Vladimir Ljaskin, storico collaboratore di Navalny, che sottolinea come il leader dell'opposizione rappresentasse una minaccia insostenibile per il sistema politico russo. Ljaskin ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista il 15 febbraio 2026, evidenziando la determinazione del governo russo a neutralizzare Navalny con ogni mezzo necessario.