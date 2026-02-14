Navalny ucciso con una neurotossina | ecco le prove | Londra accusa il Cremlino
Londra rivela di aver trovato le prove che collegano il Cremlino alla morte di Navalny, avvenuta due anni fa in Siberia. Secondo le autorità britanniche, Vladimir Putin avrebbe dato l’ordine di avvelenare il leader dell’opposizione usando una neurotossina. La scoperta arriva dopo analisi di campioni raccolti da testimoni e fonti investigative.
(Adnkronos) – Possibile svolta sul mistero della morte di Alexei Navalny. Londra sostiene di avere le prove che Vladimir Putin ordinò l'avvelenamento del leader dell'opposizione, morto due anni fa mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia. Secondo il Regno Unito, Navalny è stato avvelenato con l'epibatidina, una neurotossina tossica letale che si trova.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Alexei Navalny, l'accusa di cinque Paesi alla conferenza di Monaco: «Ucciso dalla Russia con una rara tossina letale»
Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny con una tossina rara, un'ipotesi sollevata durante la conferenza di Monaco.
Alexei Navalny, l'accusa di cinque Paesi: «Ucciso dalla Russia con una rara tossina letale». Cos'è ?l'epibatidina, 200 volte più forte della morfina
Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny, usando una tossina sconosciuta e potente.
