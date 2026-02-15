Naufragio Cutro preside vieta commemorazione per ‘mancanza contraddittorio’ poi spiega | Un equivoco

Il preside ha bloccato la commemorazione delle vittime di Cutro perché non c’era il contraddittorio, spiegando poi che si trattava di un malinteso. La decisione ha suscitato polemiche tra gli studenti e le associazioni che volevano ricordare le persone morte nel naufragio. Ora, il dirigente scolastico cerca di chiarire la situazione e ha annunciato di voler riprogrammare l’evento per il 25 aprile, con l’obiettivo di trovare un modo condiviso per onorare le vittime.

"Voglio ricucire questo equivoco con la Cgil e organizzare il ricordo delle vittime di Cutro per giorno 25". E' questa la replica del preside Girolamo Arcuri dell'istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone, all'intervento dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria sulla sua disposizione, ritenuta "inopportuna". Ovvero, il divieto deciso dal dirigente di parlare a scuola del naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e 26 febbraio 2023 di un caicco partito dalla Turchia e carico, secondo le testimonianze, di 180 migranti. Da cosa nasce però la decisione del preside? La scelta seguirebbe la Circorale ministeriale del 7 novembre scorso che riguarda Manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche, appunto, "senza un contraddittorio".