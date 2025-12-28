Bondi Vis 2008 nasce una nuova collaborazione tra eccellenze italiane

Bondi Vis 2008 Ferrara e Dolomiti Energia Basketball Academy di Trento hanno annunciato una nuova collaborazione, unendo le competenze di due eccellenze italiane nel settore giovanile. L’accordo, annunciato durante il quarto Memorial Corsato, mira a promuovere formazione, talento e sviluppo futuro nel basket italiano, rafforzando il ruolo di entrambe le società nel panorama nazionale.

Formazione, talento e futuro. A margine del quarto Memorial Corsato, la Bondi Vis 2008 Ferrara e la Dolomiti Energia Basketball Academy di Trento hanno annunciato una nuova e importante collaborazione, che vedrà impegnate due delle principali società nazionali a livello giovanile in un progetto.

