quattro nuovi astronauti arrivano alla stazione spaziale internazionale

Quattro astronauti sono atterrati oggi alla Stazione Spaziale Internazionale, portando nuovo entusiasmo tra i ricercatori a bordo. La loro presenza si deve a un lancio avvenuto questa mattina da Cape Canaveral, che ha visto decollare il razzo SpaceX. Gli astronauti si preparano ora a iniziare le attività di esperimenti scientifici e manutenzione sulla stazione orbitante.
La Stazione Spaziale Internazionale è tornata a pieno regime con l’arrivo di quattro nuovi astronauti. SpaceX ha consegnato gli astronauti statunitensi, francesi e russi al laboratorio orbitante sabato, un giorno dopo il loro lancio. Stanno sostituendo un equipaggio che si era ritirato all’inizio del mese scorso per motivi di salute. Si è trattato della prima evacuazione medica della NASA in 65 anni di voli spaziali con equipaggio umano. Il laboratorio orbitante è ora nuovamente abitato da sette astronauti, consentendo così di proseguire con le passeggiate spaziali e di riprendere la ricerca. Si prevede che rimarranno a bordo per otto-nove mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
