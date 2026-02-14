Quattro astronauti sono atterrati oggi alla Stazione Spaziale Internazionale, portando nuovo entusiasmo tra i ricercatori a bordo. La loro presenza si deve a un lancio avvenuto questa mattina da Cape Canaveral, che ha visto decollare il razzo SpaceX. Gli astronauti si preparano ora a iniziare le attività di esperimenti scientifici e manutenzione sulla stazione orbitante.

La Stazione Spaziale Internazionale è tornata a pieno regime con l’arrivo di quattro nuovi astronauti. SpaceX ha consegnato gli astronauti statunitensi, francesi e russi al laboratorio orbitante sabato, un giorno dopo il loro lancio. Stanno sostituendo un equipaggio che si era ritirato all’inizio del mese scorso per motivi di salute. Si è trattato della prima evacuazione medica della NASA in 65 anni di voli spaziali con equipaggio umano. Il laboratorio orbitante è ora nuovamente abitato da sette astronauti, consentendo così di proseguire con le passeggiate spaziali e di riprendere la ricerca. Si prevede che rimarranno a bordo per otto-nove mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Quattro nuovi astronauti arrivano alla Stazione Spaziale Internazionale

Il lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX da Cape Canaveral ha portato quattro astronauti, due uomini e due donne, verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Il 8 gennaio, i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 hanno segnalato un'emergenza medica a bordo della Stazione Spaziale.

UFO Disclosure: Le Ultime Rivelazioni Che Stanno Facendo Tremare Tutti

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.