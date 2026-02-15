napoli spaccio al vomero arrestato pusher

Un pusher già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Vomero di Napoli, mentre vendeva droga a un acquirente. I militari hanno notato il sospetto scambio e sono intervenuti immediatamente, sequestrando la sostanza e portando l’uomo in caserma. La merce trovata con lui era nascosta in tasca, pronta per la vendita.

Carabinieri arrestano pusher già noto alle forze dell’ordine mentre avviene lo scambio di merce con un cliente segnalato poi alla Prefettura. Vomero, via Caldieri. Un 32enne già noto alle forze dell’ordine è accanto alla propria Vespa quando un ragazzo gli si avvicina. Avviene lo scambio e quindi lo spaccio di droga. Intervengono i Carabinieri. I militari del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio ad hoc e atteso nascosti nel traffico che il pusher commettesse un errore. Questione di secondi e avviene lo scambio tra i due che vengono bloccati. Il 32enne viene trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di 30 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

