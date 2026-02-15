Napoli spaccio al Vomero arrestato pusher
Un pusher già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Vomero di Napoli, mentre vendeva droga a un acquirente. I militari hanno notato il sospetto scambio e sono intervenuti immediatamente, sequestrando la sostanza e portando l’uomo in caserma. La merce trovata con lui era nascosta in tasca, pronta per la vendita.
Carabinieri arrestano pusher già noto alle forze dell’ordine mentre avviene lo scambio di merce con un cliente segnalato poi alla Prefettura. Vomero, via Caldieri. Un 32enne già noto alle forze dell’ordine è accanto alla propria Vespa quando un ragazzo gli si avvicina. Avviene lo scambio e quindi lo spaccio di droga. Intervengono i Carabinieri. I militari del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio ad hoc e atteso nascosti nel traffico che il pusher commettesse un errore. Questione di secondi e avviene lo scambio tra i due che vengono bloccati. Il 32enne viene trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di 30 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scoperta casa di spaccio al corso Indipendenza, arrestato pusher 55enne
Durante un servizio di controllo nel quartiere di corso Indipendenza a Catania, le forze di polizia hanno scoperto una casa di spaccio.
Spaccio in centro storico. Arrestato il pusher
Viaggio nei vicoli della droga a Genova: tra i giovani si spaccia il Rivotril, “l’eroina dei poveri”
Spaccio tra Vomero e hinterland: doppio blitz dei Carabinieri, due arresti in poche oreOperazioni antidroga tra Napoli e provincia: fermati un pusher al Vomero e una donna a Crispano con crack, cocaina e denaro contante. Intensificati i controlli sul territorio. agro24.it
CARABINIERI DI NAPOLI * : «SPACCIO AL VOMERO, IL PUSHER ARRESTATO.»Vomero, via Caldieri. Il 32enne già noto alle forze dell’ordine e di Somma Vesuviana Giuseppe Ciliberti è accanto alla propria Vespa quando un ragazzo gli si avvicina. Avviene lo scambio e quindi lo ... agenziagiornalisticaopinione.it
