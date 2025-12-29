Scoperta casa di spaccio al corso Indipendenza arrestato pusher 55enne

Durante un servizio di controllo nel quartiere di corso Indipendenza a Catania, le forze di polizia hanno scoperto una casa di spaccio. Un uomo di 55 anni è stato arrestato per detenzione e gestione di sostanze stupefacenti. L’intervento, volto a contrastare il traffico illecito, si è svolto congiuntamente tra le squadre volanti e cinofile, contribuendo alla sicurezza della zona e alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili della questura di Catania hanno effettuato un controllo nei pressi di corso Indipendenza, in un'area che spesso è.

