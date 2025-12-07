Spaccio in centro storico Arrestato il pusher

Nel centro storico di Bastia Umbra cede due dosi di cocaina a un ragazzo, ma viene intercettato e arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della locale stazione. In manette è finito un trentenne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell’ambito dei servizi predisposti al fine di prevenire e contrastare le varie forme di reato in materia antidroga, che hanno portato a risultati significativi anche nel più recente periodo, hanno notato il conducente di un’autovettura, risultata essere stata presa a noleggio, mentre cedeva due dosi di cocaina ad un ragazzo nel cuore del centro storico, in prossimità di un locale frequentato da giovani del luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio in centro storico. Arrestato il pusher

