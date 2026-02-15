Napoli salta il big match? Non filtrano notizie positive sulle sue condizioni

Giacomo Raspadori si è infortunato e potrebbe saltare il prossimo incontro tra Atalanta e Napoli. La sua assenza rappresenta un problema per gli allenatori, che devono trovare soluzioni rapide in vista della partita. La società ha confermato che il giocatore sta seguendo un programma di recupero, ma non ci sono ancora certezze sulle sue condizioni. La partita si prospetta più incerta del previsto, con la squadra nerazzurra che aspetta aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.