Napoli salta il big match? Non filtrano notizie positive sulle sue condizioni
Giacomo Raspadori si è infortunato e potrebbe saltare il prossimo incontro tra Atalanta e Napoli. La sua assenza rappresenta un problema per gli allenatori, che devono trovare soluzioni rapide in vista della partita. La società ha confermato che il giocatore sta seguendo un programma di recupero, ma non ci sono ancora certezze sulle sue condizioni. La partita si prospetta più incerta del previsto, con la squadra nerazzurra che aspetta aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.
Juve Napoli: un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio, le sue condizioni
Un giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium.
Napoli Juve: torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte. Il punto dall’infermeria azzurraLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
