Napoli Juve | torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte Il punto dall’infermeria azzurra
Napoli Juve: Lukaku torna per il big match del Maradona? Le condizioni e chi invece sarà out. Il punto sugli infortunati azzurri. La settimana della verità è iniziata. Domenica 7 dicembre, allo stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena il big match che può indirizzare la stagione: Napoli-Juve. Mentre la città attende la sfida tra Antonio Conte e il suo rivale Luciano Spalletti, a Castel Volturno l’attenzione è tutta rivolta all’infermeria, tra speranze di recupero e certezze di lunghe assenze. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Lukaku, la corsa contro il tempo: “Big Rom” punta la panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
