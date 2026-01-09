Ascoli-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | ballottaggi sulla trequarti ed in attacco

Ascoli e Ternana si affrontano nell’anticipo della ventesima giornata di Serie B, in programma alle ore 20.30. Le due squadre cercano continuità dopo recenti risultati diversi: l’Ascoli ha raccolto pochi punti nelle ultime tre partite, mentre la Ternana punta a consolidare la propria posizione in classifica. Probabili cambi e ballottaggi in attacco e in trequarti caratterizzano le scelte delle rispettive formazioni.

Le compagini di Ascoli-Ternana si affrontano nell'anticipo della ventesima giornata (ore 20.30). I bianconeri hanno rallentato la marcia poiché, nelle ultime tre gare di campionato, hanno ottenuto due punti. Tuttavia la squadra di Tomei è formazione di vertice dato che occupa il terzo posto della.

