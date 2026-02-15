Napoli-Roma le pagelle | Malen incanta ma Santos salva Conte

Malen ha segnato due gol e ha portato entusiasmo al Napoli, ma Santos ha evitato una sconfitta decisiva per la Roma con una parata decisiva nel finale. La partita, giocata allo stadio Diego Armando Maradona, si è conclusa 2-2, lasciando incerte le possibilità di qualificazione europea di entrambe le squadre.

Napoli e Roma chiudono il posticipo della 25ª giornata di Serie A con un pareggio per 2-2 che cristallizza le ambizioni europee di entrambe, al termine di una sfida vibrante disputata allo stadio Diego Armando Maradona. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, trascinati da una prestazione sontuosa di Donyell Malen, autore di una doppietta comprensiva di un calcio di rigore, hanno accarezzato a lungo il colpaccio esterno, prima di subire la rimonta partenopea suggellata dalla rete definitiva di Santos. Un punto che muove la classifica ma lascia intatte le gerarchie della zona Champions, in una serata caratterizzata da un agonismo feroce e da scelte tattiche che hanno premiato la resilienza degli uomini di Antonio Conte.