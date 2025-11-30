Roma–Napoli formazioni ufficiali | le scelte di Gasperini e Conte

per il big match dell’Olimpico All’Olimpico va in scena una sfida che pesa sia sulla corsa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma–Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Conte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In vista del big match dell'Olimpico tra Roma e Napoli l'attesa non è solo rivolta al campo, ma anche per motivi di ordine pubblico. Come di consueto negli ultimi anni, anche quest'anno si è optato per il divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campa - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Conte - Un big match fondamentale, in particolare per gli azzurri che, in caso di sconfitta, scivolerebbe ... Secondo gonfialarete.com

Formazioni ufficiali Roma Napoli, le scelte dei due allenatori per la tredicesima giornata di Serie A - Calcio d’inizio alle 20:45 all’Olimpico Le formazioni ufficiali di Roma Napoli, match delle 20:45 e ... Segnala calcionews24.com

Roma-Napoli: formazioni ufficiali. Dybala, Ferguson, Hojilund, Neres e Politano: le scelte di Gasperini e Conte - Napoli, le scelte di Gasperini e Conte: chi gioca tra Dybala e Ferguson, Hojilund guida l'attacco azzurro con Neres o Politano? Come scrive sport.virgilio.it