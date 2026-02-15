Napoli-Roma la prova del Nove | Malen sfida il fantasma dell’andata

Malen segna un gol decisivo, e questo ha riacceso i ricordi della sconfitta subita all’andata contro la Roma. La squadra giallorossa, che ora corre ai ripari, cerca di dimostrare di aver superato le difficoltà di quell’incontro. La partita di questa sera al Maradona diventa così uno specchio delle trasformazioni avvenute nel club capitolino.

La metamorfosi della Roma, da capolista effimera a inseguitrice tenace, trova stasera il suo banco di prova definitivo in un’atmosfera, quella del Maradona, che evoca fantasmi recenti e nuove speranze. È un incrocio che profuma di rivalsa per il gruppo di Gian Piero Gasperini, reduce da un autunno tormentato che ha visto i giallorossi scivolare lontano dalle posizioni di vertice proprio dopo lo scontro diretto dell’andata. Un’analisi lucida del momento capitolino giunge da Mimmo Ferretti che, sulle colonne del Corriere dello Sport, traccia un confine netto tra la squadra che fu e quella che si appresta a sfidare i campioni d’Italia: «La Roma che perse (con merito) all’Olimpico contro il Napoli, però, non aveva ancora Donny Malen, il fiore all’occhiello del suo mercato di riparazione». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Domani pomeriggio all’Olimpico, Malen scende in campo per dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Questa sera all’Olimpico, la Roma batte 2-0 il Cagliari con Malen che mette in mostra tutto il suo talento.

