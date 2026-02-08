Domani pomeriggio all’Olimpico, Malen scende in campo per dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Il nuovo attaccante della Roma ha davanti a sé l’occasione di cancellare i dubbi e tornare a essere il “Cubo di Rubik” che la squadra aveva sperato di aver trovato. La partita si presenta come il primo vero test per Malen, che cerca di superare l’ansia e dimostrare il suo valore in un momento delicato per i giallorossi.

L’esame di maturità per Donyell Malen scatta domani pomeriggio all’Olimpico, dove la Roma riceverà il Cagliari con l’imperativo categorico di ritrovare i tre punti e, soprattutto, l’identità del suo nuovo numero nove. Dopo l’abbagliante esordio bagnato dal gol, l’attaccante olandese è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica e del tifo capitolino a causa delle opache prestazioni fornite contro Milan e Udinese, che hanno sollevato i primi dubbi sulla continuità del centravanti ex Aston Villa. Il tecnico Gasperini, orientato a un assetto a trazione anteriore che vedrà anche il debutto dal primo minuto di Zaragoza, punta tutto sulla capacità di Malen di legare il gioco e finalizzare la mole di cross e verticalizzazioni prevista per scardinare la difesa sarda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen sfida il fantasma del dubbio: contro il Cagliari per tornare il “Cubo di Rubik”

Approfondimenti su Roma Cagliari

Valerio Locatelli, 19enne di Bracciano, si conferma campione italiano di Rubik's Cube per la quinta volta consecutiva, ottenendo un tempo di soli 7 secondi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Serie A, Udinese-Roma 1-0: decide una punizione di Ekkelenkamp, Gasp fuori dalle prime quattro; Formazioni Udinese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Davis, Pellegrini e Malen; Roma, Gasperini rivoluziona l’attacco: con Zaragoza e Malen non c’è più Soulé.

Roma Milan, Fullkrug ritrova un vecchio compagno di squadra al Borussia Dortmund: è sfida con MalenRoma Milan, Fullkrug ritrova un vecchio compagno di squadra al Borussia Dortmund: è sfida con Malen In un calciomercato di gennaio dominato dai grandi colpi in attacco, è Donyell Malen a prendersi pre ... milannews24.com

Roma, ballottaggio Pellegrini-Zaragoza per il Cagliari: le ultime da TrigoriaL’ultimo arrivato oppure un veterano il cui contratto è in scadenza tra meno di sei mesi? È questo il dubbio che sta attanagliando la mente di Gian Piero Gasperini a poche ore dalla sfida contro il Ca ... msn.com

#Roma, ufficializzata la #listaUEFA: dentro Malen, Vaz e Zaragoza, fuori Angelino, Venturino e Dovbyk x.com

Roma, Gasperini rivoluziona l’attacco: con Zarazoga e Malen non c’è più Soulé facebook