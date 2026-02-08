Roma Malen sfida il fantasma del dubbio | contro il Cagliari per tornare il Cubo di Rubik
Domani pomeriggio all’Olimpico, Malen scende in campo per dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Il nuovo attaccante della Roma ha davanti a sé l’occasione di cancellare i dubbi e tornare a essere il “Cubo di Rubik” che la squadra aveva sperato di aver trovato. La partita si presenta come il primo vero test per Malen, che cerca di superare l’ansia e dimostrare il suo valore in un momento delicato per i giallorossi.
L’esame di maturità per Donyell Malen scatta domani pomeriggio all’Olimpico, dove la Roma riceverà il Cagliari con l’imperativo categorico di ritrovare i tre punti e, soprattutto, l’identità del suo nuovo numero nove. Dopo l’abbagliante esordio bagnato dal gol, l’attaccante olandese è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica e del tifo capitolino a causa delle opache prestazioni fornite contro Milan e Udinese, che hanno sollevato i primi dubbi sulla continuità del centravanti ex Aston Villa. Il tecnico Gasperini, orientato a un assetto a trazione anteriore che vedrà anche il debutto dal primo minuto di Zaragoza, punta tutto sulla capacità di Malen di legare il gioco e finalizzare la mole di cross e verticalizzazioni prevista per scardinare la difesa sarda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Cagliari
A Bergamo la sfida dei maghi del cubo di Rubik
Giochi, il baby talento del cubo di Rubik: "Studio matematica, ma non farò il prof"
Valerio Locatelli, 19enne di Bracciano, si conferma campione italiano di Rubik's Cube per la quinta volta consecutiva, ottenendo un tempo di soli 7 secondi.
Ultime notizie su Roma Cagliari
Argomenti discussi: Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Serie A, Udinese-Roma 1-0: decide una punizione di Ekkelenkamp, Gasp fuori dalle prime quattro; Formazioni Udinese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Davis, Pellegrini e Malen; Roma, Gasperini rivoluziona l’attacco: con Zaragoza e Malen non c’è più Soulé.
Roma Milan, Fullkrug ritrova un vecchio compagno di squadra al Borussia Dortmund: è sfida con MalenRoma Milan, Fullkrug ritrova un vecchio compagno di squadra al Borussia Dortmund: è sfida con Malen In un calciomercato di gennaio dominato dai grandi colpi in attacco, è Donyell Malen a prendersi pre ... milannews24.com
Roma, ballottaggio Pellegrini-Zaragoza per il Cagliari: le ultime da TrigoriaL’ultimo arrivato oppure un veterano il cui contratto è in scadenza tra meno di sei mesi? È questo il dubbio che sta attanagliando la mente di Gian Piero Gasperini a poche ore dalla sfida contro il Ca ... msn.com
#Roma, ufficializzata la #listaUEFA: dentro Malen, Vaz e Zaragoza, fuori Angelino, Venturino e Dovbyk x.com
Roma, Gasperini rivoluziona l’attacco: con Zarazoga e Malen non c’è più Soulé facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.