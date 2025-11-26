Napoli Conte può sorridere | due recuperi fondamentali per la Roma

Spazionapoli.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli può preparare con fiducia l’ostica trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. La sfida non sarà per nulla semplice, ma le vittorie contro Atalanta in Serie A e Qarabag in Champions hanno dato una buona dose di fiducia in vista delle prossime partite. Oltre i successi, si registrano due prossimi rientri. Possibili le convocazioni di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola, che potrebbe tornare per la sfida contro la Roma. Conte sorride: tornano Lukaku e Spinazzola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrà avere a disposizione nuovamente Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

