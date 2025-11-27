Napoli Conte può sorridere | recuperato un big in vista della Roma
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha ricevuto un piccolo segnale di speranza dall’infermeria a pochi giorni dal big match dell’Olimpico contro la Roma. Secondo il quotidiano ‘ Il Mattino’, l’unico calciatore che potrebbe tornare a disposizione è Leonardo Spinazzola. Un dato che fotografa l’emergenza in casa azzurra, in vista di una partita delicata di campionato. Solo Spinazzola in via di recupero: le ultime. Il quadro degli infortunati del Napoli resta critico: Il Mattino riferisce che per la sfida contro la Roma l’unico giocatore sulla via del recupero è Leonardo Spinazzola. L’esterno offensivo, nonché ex Roma, è sulla strada del recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
