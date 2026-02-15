Napoli Roma 2-2 | Spinazzola e Alisson Santos rispondono a Malen Come è andato il match

Nel match tra Napoli e Roma, terminato 2-2, Spinazzola e Alisson Santos sono riusciti a pareggiare le reti di Malen, che aveva portato avanti i giallorossi. La partita si è svolta al Maradona, davanti a oltre 60.000 tifosi. Malen aveva aperto le marcature al 23° minuto, sfruttando un errore della difesa napoletana, ma i partenopei hanno reagito con determinazione. Spinazzola ha segnato il pareggio al 55°, mentre Alisson Santos ha siglato il definitivo 2-2 al 78°.

