Pagelle Napoli Roma | Malen alieno Spinazzola eterno Prima volta decisiva per Alisson Santos VOTI

Da calcionews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malen ha segnato un gol decisivo, mentre Spinazzola ha dimostrato tutta la sua esperienza sulla fascia: questa partita tra Napoli e Roma ha visto protagonisti decisivi in campo. Per la prima volta, Alisson Santos ha avuto un ruolo fondamentale, portando energia e determinazione alla squadra. Il match, valido per la 25ª giornata di Serie A, si è concluso con emozioni intense e prestazioni di rilievo.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Moviola Napoli Roma: Colombo non ha dubbi sul rigore. Gli episodi del match del Maradona Napoli Roma: infortuni per Rrahmani e Wesley. Le loro condizioni e quanto potrebbero rimanere fuori Parma, Cuesta dopo il successo con il Verona: «Pellegrino è un esempio e un’ispirazione per i compagni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle napoli roma malen alieno spinazzola eterno prima volta decisiva per alisson santos voti
© Calcionews24.com - Pagelle Napoli Roma: Malen alieno, Spinazzola eterno. Prima volta (decisiva) per Alisson Santos VOTI

Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. Male Kilicsoy! I VOTI

La Roma batte il Cagliari 2-0 con una doppietta di Malen, che si conferma il protagonista della partita.

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2: Allison Santos risponde a Malen

Allison e Santos del Napoli e Malen della Roma segnano due gol ciascuno in un match che finisce 2-2 al Maradona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma-Cagliari 2-0, pagelle: Malen incontenibile, Mancini e Celik ispiratori, Gasperini aggancia la Juventus; Malen show, la Roma aggancia la Juventus: 2-0 al Cagliari; Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da Wesley; Pagelle Roma, tutti i voti della sfida contro il Cagliari: Malen esagerato, per Pellegrini serata no.

pagelle napoli roma malenNapoli-Roma, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare HojlundLa Roma pareggia 2-2 al Maradona contro il Napoli ma può rammaricarsi di non aver mantenuto per due volte il vantaggio. Non basta la doppietta di uno straripante Malen, gli azzurri ... ilmessaggero.it

pagelle napoli roma malenPagelle Napoli-Roma 2-2: il fattore Malen non basta ai giallorossi. Spinazzola e Alisson Santos riprendono la LupaSerie A, Napoli-Roma 2-2 top e flop e pagelle del match: Malen sembra Ronaldo,Spinazzola tiene in vita gli azzurri, nel finale Conte trova il jolly Alisson Santos. sport.virgilio.it