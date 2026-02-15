Napoli-Roma 2-2 Alisson Santos pareggia a dieci minuti dal termine LIVE

Alisson Santos ha segnato il gol del pareggio a dieci minuti dalla fine della partita tra Napoli e Roma, disputata al Maradona. La squadra giallorossa ha trovato il modo di riacciuffare il risultato in uno scontro acceso e ricco di emozioni. Il match si è concluso 2-2, lasciando entrambe le squadre con un punto each dopo un incontro combattuto.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Roma 2-2, Alisson Santos pareggia a dieci minuti dal termine (LIVE) Alisson Santos: dal surf alla passione verdeoro, chi è l’ultimo colpo del Napoli Nei giorni scorsi il Napoli ha scelto Alisson Santos come nuovo rinforzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Napoli-Roma, arbitra Colombo: due anni fa lasciò gli azzurri in 9; Il bilancio di Inter e Juve negli scontri diretti. Napoli-Roma 2-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia Alisson SantosLa diretta live di Napoli-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE - Napoli-Roma: 2-2, Alisson!Napoli-Roma, 25° giornata del campionato di Serie A: diretta live con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli.it. areanapoli.it Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com