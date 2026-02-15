napoli roma 0 1 giallorossi avanti con malen al settimo minuto live

Luca Malen ha segnato il gol decisivo al settimo minuto, portando la Roma in vantaggio contro il Napoli nel match di Serie A al Maradona. La squadra di Mourinho cerca di riscattarsi dopo la sconfitta in coppa Italia contro il Como di Fabregas, mentre gli azzurri vogliono reagire e ottenere i tre punti. La partita si infiamma subito, con i giallorossi che cercano di controllare il gioco fin dalle prime battute.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera all’Olimpico, la Roma di Gasperini cerca di riprendere la strada vincente contro il Cagliari.

