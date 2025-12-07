Napoli-Juve 1-0 Hojlund porta avanti gli azzurri al settimo minuto LIVE
Il Napoli affronta la Juve per il big match di domenica sera al Maradona. I bianconeri allenati da Spalletti si presentano senza punti di riferimento davanti con l’attacco leggero composto da Yildiz e Conceicao, mentre vengono mandati in panchina gli acquisti estivi David e Openda. Conte risponde con il 3-4-3 delle ultime uscite con il solo Elmas al posto dell’infortunato Lobotka, e Olivera sulla sinistra che vince il posto da titolare al posto di Spinazzola. Tridente davanti sempre composto da Neres, Hojlund e Lang. Gli azzurri vogliono continuare il momento positivo con una vittoria di grande prestigio contro gli odiati rivali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Attimi di tensione al Maradona prima di Napoli-Juventus? Secondo Federica Zille, intervenuta a bordocampo su DAZN nel riscaldamento del match, il pullman bianconero sarebbe stato colpito con delle pietre al suo arrivo in quel di Fuorigrotta
Napoli-Juve LIVE: Elmas dal 1', David in panchina
