Bollo auto nel Lazio sconto fino al 10% | come ottenerlo

Roma, 1 dicembre 2025 – Da oggi, lunedì 1 dicembre, parte il servizio online per la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica (bollo auto). In questo modo sarà possibile usufruire della riduzione del dieci per cento sull'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta. Aderire alla domiciliazione bancaria è semplice: basta accedere con SPID, CIE, CNS nella compilazione online della piattaforma dedicata. La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello di pagamento. Per promuovere l'iniziativa, la Regione Lazio ha lanciato la campagna " Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10% ".