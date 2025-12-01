Bollo auto nel Lazio sconto fino al 10% | come ottenerlo
Roma, 1 dicembre 2025 – Da oggi, lunedì 1 dicembre, parte il servizio online per la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica (bollo auto). In questo modo sarà possibile usufruire della riduzione del dieci per cento sull’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta. Aderire alla domiciliazione bancaria è semplice: basta accedere con SPID, CIE, CNS nella compilazione online della piattaforma dedicata. La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello di pagamento. Per promuovere l’iniziativa, la Regione Lazio ha lanciato la campagna “ Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10% “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli automobilisti del Lazio possono ottenere lo sconto sul bollo auto attivando l’addebito diretto sul conto: la procedura - facebook.com Vai su Facebook
Il bollo auto nel Lazio da oggi può essere scontato del 10% ift.tt/EQjCz2R Vai su X
Bollo auto, sconto 10% a Roma e nel Lazio con domiciliazione bancaria: come richiederlo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bollo auto, sconto 10% a Roma e nel Lazio con domiciliazione bancaria: come richiederlo ... Riporta tg24.sky.it
Bollo auto Lazio 2026: sconto 10% dal 1° dicembre, come averlo - Informazioni sul pagamento del bollo auto Lazio: il calcolo dell'importo e le esenzioni in vigore, con la novità dello sconto 10% dal 2026. Scrive sicurauto.it
Nel Lazio il bollo auto può essere scontato del 10%, ecco come - A partire da oggi, lunedì 1 dicembre, parte il servizio online per la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica (bollo auto) che permette così di usufruire della riduzione del 10% ... Da latinatoday.it