Musica | Viviamo di questo è il nuovo singolo di Dsd e Sir Francis

Esce per Underbridge Records il brano "Viviamo Di Questo", scritto in collaborazione tra Dsd e Sir Francis, due voci autentiche del rap italiano underground. Prodotto da Stefano Iezzi di White Space Studio, il singolo racconta il rap come identità e scelta di vita, costruita nel tempo tra sacrifici, strada e coerenza. È il fuoco che continua a bruciare lontano dalle mode, alimentato dal vissuto personale e dall'orgoglio di provincia. Le rime diventano un modo per dare voce ai pensieri, lasciare tracce e restare fedeli a se stessi. Qui il rap non è ricerca di consenso, ma appartenenza, rispetto e verità.🔗 Leggi su Chietitoday.it

