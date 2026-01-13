È Tutto tranne questo il nuovo singolo di Irama

Il nuovo singolo di Irama, intitolato “Tutto tranne questo”, sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 16 gennaio. Un’ulteriore proposta dell’artista che si inserisce nel suo percorso musicale, offrendo ai ascoltatori un brano che riflette il suo stile e la sua evoluzione artistica.

Milano, 13 gen. (askanews) – , in rotazione radiofonica da venerdì 16 gennaio. Il brano è contenuto in “Antologia della vita e della morte”, il nuovo album dell’artista pubblicato per Warner Records ItalyWarner Music Italy, che continua a raccontare con lucidità e intensità il suo percorso emotivo e artistico più recente. “Tutto tranne questo” è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. È il racconto dell’impossibilità di immaginare un finale diverso, della resa dolceamara di chi ha provato tutto senza riuscire a cancellare il peso di ciò che resta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

