Melania torna con Musica Musica | il nuovo singolo in radio e in digitale dal 19 dicembre 2025
Il 19 dicembre 2025 segna il ritorno di Melania con il nuovo singolo “Musica Musica”, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Dopo una pausa, l'artista riprende il suo percorso musicale con questa nuova uscita, che promette di conquistare ascoltatori di ogni età.
Da venerdì 19 dicembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Musica Musica” (Up Music), il nuovo singolo di Melania. Un ritorno atteso e sincero, che l’artista racconta con un brano capace di unire leggerezza e malinconia, energia e introspezione: una canzone che nasce dal silenzio, ma sceglie di ripartire dal movimento, dal corpo, dal ritmo. Un brano che parla di rinascita. “ Musica Musica ” è un pezzo che racconta il momento in cui la musica torna a farsi strada dentro l’artista dopo un periodo di pausa. Il sound sprigiona vitalità, invita a lasciarsi andare e a ritrovare se stessi ballando, ma senza nascondere un fondo emotivo più profondo: quella malinconia sottile che spesso accompagna i nuovi inizi. Spettacolo.periodicodaily.com
