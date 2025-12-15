Il 19 dicembre 2025 segna il ritorno di Melania con il nuovo singolo “Musica Musica”, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Dopo una pausa, l'artista riprende il suo percorso musicale con questa nuova uscita, che promette di conquistare ascoltatori di ogni età.

Melania torna con "Musica Musica": il nuovo singolo in radio e in digitale dal 19 dicembre 2025

Da venerdì 19 dicembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Musica Musica” (Up Music), il nuovo singolo di Melania. Un ritorno atteso e sincero, che l’artista racconta con un brano capace di unire leggerezza e malinconia, energia e introspezione: una canzone che nasce dal silenzio, ma sceglie di ripartire dal movimento, dal corpo, dal ritmo. Un brano che parla di rinascita. “ Musica Musica ” è un pezzo che racconta il momento in cui la musica torna a farsi strada dentro l’artista dopo un periodo di pausa. Il sound sprigiona vitalità, invita a lasciarsi andare e a ritrovare se stessi ballando, ma senza nascondere un fondo emotivo più profondo: quella malinconia sottile che spesso accompagna i nuovi inizi. Spettacolo.periodicodaily.com

