Questa sera alle 20:30 si gioca l’anticipo del turno 23 di Serie B tra Cesena e Pescara. I romagnoli, guidati da Mignani, partono favoriti contro un Pescara che si trova in fondo alla classifica. La partita si preannuncia importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. I convocati sono stati annunciati e le quote sono pronte, ma il risultato finale resta aperto.

Si apre il turno numero 23 di Serie B con l’anticipo tra il Cesena di Mignani ed il Pescara fanalino di coda della classifica. I romagnoli sono in fase calante rispetto all’ottimo inizio di stagione ma rimangono in piena zona playoff con 34 punti fatti. Un calo coinciso con una impermeabilità difensiva venuta meno, in quello che è il punto forte delle squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cesena-Pescara (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Romagnoli favoriti sul delfino fanalino di coda del torneo

Approfondimenti su Cesena Pescara

Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra Benevento e Picerno, valido per il venticinquesimo turno di Serie C girone C.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cesena Pescara

Argomenti discussi: Cesena - Pescara | Le modalità di prevendita dei biglietti - Cesena FC; Cesena vietata ai tifosi del Pescara, Curva Ferrovia comunque aperta per gli studenti locali; Cesena-Pescara, anticipo di B per cuori forti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; 3 Match Pack | L'offerta per le sfide contro Pescara, Monza e Sampdoria - Cesena FC.

Cesena-Pescara: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cesena-Pescara di Venerdì 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Cesena-Pescara, anticipo di B per cuori forti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingCome all'andata, anche al ritorno la sfida tra Pescara e Cesena apre il turno di campionato in questione. Complice il calendario asimmetrico, all'andata era l' Opening Day di Serie B - la prima partit ... today.it

Lorenzo #Insigne non è stato convocato dal #Pescara per la trasferta di Cesena. Il club abruzzese ha diramato un comunicato ufficiale. facebook

Nella conferenza stampa di presentazione con il Cesena Tommaso Corazza parla delle qualità del Pescara, la squadra in cui ha giocato fino a qualche settimana fa. Spiegando che non sarà un avversario semplice da affrontare x.com