Il Centro affronta il Breganze questa sera al PalaBarsacchi, consapevole che una vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di classifica. La squadra ha bisogno di conquistare i tre punti contro il fanalino di coda, che arriva senza grandi pretese e con poca fiducia. La partita, già anticipata alle 19 per motivi locali, si preannuncia difficile: il Centro non può permettersi errori e deve mostrare determinazione.

Vincere per continuare a sognare. Vincere, soprattutto, per non perdere la faccia. Perché sì quella di stasera al PalaBarsacchi alle 19 (partita anticipata per la concomitanza con la festa rionale in Darsena), ha tutti i crismi di una partita ad alto rischio. E perché? verrebbe da dire. Il Cgc Viareggio è saldo al 3° posto in classifica, ha 41 punti, una sola sconfitta subita ed è reduce da tre vittorie consecutive (Novara, Forte dei Marmi, Follonica), oltre ad aver conquistato anche le Final Four di Coppa Italia. Ergo cosa deve temere da una compagine come il Breganze che, dall’inizio della stagione, non ha mai mollato l’ultimo posto in classifica ed è reduce sì dal successo contro il Giovinazzo per 1-0 (Antonio Tagliapietra), ma ha la miseria di 6 punti e ‘vanta’ sia il peggior attacco (42) che la peggior difesa(127)? Deve temere l’eccessiva rilassatezza mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Centro non può sbagliare col Breganze. Servono tre punti contro il fanalino di coda

