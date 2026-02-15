Muccino e il nuovo film | uno specchio sull’adolescenza l’età difficile e controversa

Gabriele Muccino torna al cinema con il suo nuovo film, “Le cose non dette”, che mette in scena le sfide dell’adolescenza e le emozioni difficili di quei momenti. La pellicola, girata tra Roma e Milano, racconta la storia di un ragazzo che si confronta con segreti e bugie, usando un piccolo inganno come scusa per sentirsi in pace con sé stesso. La regia mantiene un ritmo serrato, sorprendendo lo spettatore con continui colpi di scena e situazioni imprevedibili.

Basta un alibi per sentirti apposto con la coscienza?? E così che il film di Gabriele Muccino, "Le cose non dette", spiazza a furia di colpi di scena. E' un dramma sulle fragilità delle relazioni in cui due coppie ed una giovane adolescente si ritrovano a fare i conti con segreti, tradimenti e verità taciute durante un viaggio a Tangeri. Nel tentativo di salvare un rapporto ormai logoro, Carlo professore universitario ed Elisa giornalista affermata decidono insieme ad una coppia di amici Anna e Paolo anch'essi attraversati da tensioni familiari e la loro figlia tredicenne Vittoria di intraprendere un viaggio in Marocco a Tangeri; la vacanza diventa un vero e proprio punto di non ritorno in quanto a Tangeri sbarca Blu, l'amante studentessa di Carlo.