Mahmood torna a collaborare con Gabriele Muccino, contribuendo con la sua musica al nuovo film del regista italiano. La sua canzone originale, intitolata

La notizia non passa inosservata. Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per IslandUniversal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'atmosfera emotiva che pervade l’opera. È la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sorpresa, Mahmood canta per il nuovo film di Muccino

