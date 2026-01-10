Sorpresa Mahmood canta per il nuovo film di Muccino
Mahmood torna a collaborare con Gabriele Muccino, contribuendo con la sua musica al nuovo film del regista italiano. La sua canzone originale, intitolata
La notizia non passa inosservata. Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per IslandUniversal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'atmosfera emotiva che pervade l’opera. È la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Mahmood firma la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino
Leggi anche: ‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino
Mahmood is back: “Sto scrivendo il nuovo disco” – VIDEO; Mahmood rilascia a sorpresa la cover di Redemption Song di Bob Marley.
Mahmood ha scritto “Le cose non dette” per il nuovo film di Gabriele Muccino - Mahmood ha scritto “Le cose non dette” per la colonna sonora dell’omonimo film del regista in uscita il 29 gennaio ... billboard.it
«Le cose non dette», trailer del nuovo film di Gabriele Muccino: protagonisti anche Mahmood e la sua musica - Il primo trailer si apre con una sorpresa che i fan di Mahmood stavano aspettando da tempo: un assaggio della sua nuova canzone, scritta appositamente per la pellicola. donnamoderna.com
Mahmood entra a sorpresa sul palco con Marra Roma #palazzodellosport #kingmarracash #mahmood - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.