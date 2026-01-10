Il Pd allo specchio Intesa molto difficile sul nuovo segretario Un traghettatore di peso

Il Partito Democratico di Prato avvia il percorso di ri-generazione, affrontando con attenzione le questioni chiave come lavoro, sicurezza, sanità, infrastrutture e cultura. La discussione sul nuovo segretario si presenta complessa, con una forte richiesta di stabilità e continuità. La maggioranza dem manifesta fiducia nel dibattito interno, nel tentativo di rafforzare il ruolo del partito e di definire una direzione condivisa per il futuro.

Partito il percorso di Ri-generazione del Pd pratese. La maggioranza dem ha molto fiducia nel dibattito sui temi fondamentali (lavoro, sicurezza, sanità, infrastrutture, cultura). Anche i riformisti di Biffoni, unica componente di minoranza, parteciperanno attivamente. C'è l'impressione che si tratti di una fase importante, ma preliminare. I giochi si faranno entro la prima seettimana di febbraio quando si sceglierà il segretario. Il calendario è stilato: il 31 gennaio l'assemblea generale degli iscritti voterà il documento politico finale. Nella prima settimana di febbraio, appunto, sarà l'assemblea provinciale dei delegati ad eleggere la nuova segretaria o segretario del Pd di Prato.

