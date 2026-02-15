MUAHS Awards 2026 | Sinners e Una battaglia dopo l’altra dominano i premi del trucco lanciando la sfida finale per l’Oscar

Sinners e Una battaglia dopo l’altra vincono i premi al MUAHS Awards 2026, organizzati dalla Make-Up Artists & Hair Stylists Guild, che si svolge a Los Angeles. La vittoria arriva dopo una lunga notte di sfide tra i migliori professionisti del settore, con le due produzioni che si sono distinte per creatività e tecnica. La cerimonia, arrivata alla sua 13ª edizione, premia i migliori lavori di trucco e acconciatura del 2025.

La stagione dei premi entra nel vivo con la 13ª edizione dei MUAHS Awards, la cerimonia annuale della Make-Up Artists & Hair Stylists Guild che celebra le eccellenze del trucco e dell’acconciatura. Presso il Westin Bonaventure di Los Angeles, a dettare legge sono stati i titoli di punta della Warner Bros., capaci di trasformare le loro numerose nomination agli Oscar in vittorie concrete nei comparti tecnici. Sinners, il kolossal di Ryan Coogler che guida la corsa agli Academy Awards con il record di 16 nomination, ha trionfato nelle categorie dedicate al miglior trucco e parrucco d’epoca. Subito dietro, il dramma Una battaglia dopo l’altra ( One Battle After Another ) ha fatto piazza pulita nei premi per l’ambientazione contemporanea, confermando la maestria di Colleen Atwood ( già premiata ai CDGA Awards ) e del suo team creativo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - MUAHS Awards 2026: Sinners e Una battaglia dopo l’altra dominano i premi del trucco, lanciando la sfida finale per l’Oscar Oscar 2026: tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners (che batte ogni record di candidature) La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore. Oscar 2026, mai così tante nomination come per “Sinners”: insegue “Una battaglia dopo l’altra”. Tutti i film e le categorie in gara L’edizione 2026 degli Oscar si distingue per il record di nomination di “Sinners”, che segue da vicino “Una battaglia dopo l’altra”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Costume Designers Guild Awards 2026: i vincitori dei CDGA. ‘Sinners’, ‘One Battle After Another’, ‘Frankenstein’, ‘SNL’ Lead Make-Up and Hair Styling Guild’s MUAHS Awards – Full Winners ListThe 2026 Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards are being handed out tonight at the Westin Bonaventure, and Deadline is posting the winners as they are announced. See the list below. Since the ... uk.news.yahoo.com 'One Battle After Another,' 'Sinners,' 'Frankenstein' take top honors at the Make-Up Artists and Hair Stylists Guild AwardsThe Studio, Palm Royale, Stranger Things: Season 5, Saturday Night Live, Dancing With the Stars, and Skeleton Crew also picked up MUAHS at the key precursor. msn.com