Oscar 2026 mai così tante nomination come per Sinners | insegue Una battaglia dopo l’altra Tutti i film e le categorie in gara

L’edizione 2026 degli Oscar si distingue per il record di nomination di “Sinners”, che segue da vicino “Una battaglia dopo l’altra”. Tra i film in gara, spicca il drama di Ryan Coogler, ambientato nel Mississippi rurale degli anni Trenta, che ha riscosso notevole attenzione. Di seguito, l’elenco completo dei film e delle categorie in cui sono stati candidati, offrendo una visione completa delle principali candidature di questa edizione.

Ryan Coogler fa il botto con il suo drama sui vampiri ambientato nel Mississippi rurale degli anni Trenta. “Sinners – I peccatori” porta a casa ben 15 candidature agli Oscar 2026, stabilendo un primato assoluto nella storia dell’Academy. Il precedente record, detenuto da “Eva contro Eva”, “Titanic” e “La La Land” con 14 nomination ciascuno, è stato superato anche grazie all’introduzione di una nuova categoria, quella del casting, prevista per questa edizione. Il film è in corsa praticamente ovunque: dall’attore protagonista Michael B. Jordan alla non protagonista Wunmi Mosaku, dalla sceneggiatura originale alle categorie tecniche come fotografia, montaggio, colonna sonora e effetti visivi.🔗 Leggi su Open.online

Oscar 2026: tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners (che batte ogni record di candidature)La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore.

Oscar 2026, tutte le nomination: record per ?Una battaglia dopo l'altra? e ?Sentimental Value?Il giorno delle nomination agli Oscar 2026 è arrivato, segnando un momento importante nel panorama cinematografico internazionale.

