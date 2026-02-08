Moviola Lecce Udinese | la decisione di Rapuano e del VAR sul rigore friulano Gli episodi dubbi del match

L’arbitro Rapuano ha deciso di assegnare un rigore all’Udinese dopo aver consultato il VAR. La decisione ha scatenato qualche protesta tra i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno festeggiato il risultato finale di 1-1. È stata una partita tesa, con episodi dubbi che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

La partita a Marassi tra Genoa e Napoli si è accesa subito, con diverse decisioni che hanno fatto discutere.

