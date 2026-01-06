Moviola Sassuolo Juve | gli episodi dubbi del match

Analisi degli episodi controversi nella moviola di Sassuolo-Juventus, partita valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. In questo approfondimento, vengono esaminati gli interventi arbitrali più discussi e le decisioni che hanno suscitato maggiori commenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli episodi più dubbi durante il match.

Moviola Sassuolo Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Sassuolo nella 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l'incontro Zufferli. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Tegoni e Rossi C., mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR opererà Camplone, supportato dall'assistente Fabbri nel ruolo di AVAR. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. SASSUOLO JUVE LIVE 64? TRIS DELLA JUVENTUS! – David recupera un gran pallone, poi va in porta libero e dribbla Muric: il canadese a porta sguarnita non sbaglia! Gol regolare.

