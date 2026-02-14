Espulsione Kalulu Juventus in dieci prima dell’intervallo | il rosso appare inesistente Errore grave di La Penna

La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta. L’arbitro La Penna ha mostrato il cartellino rosso al difensore rossonero, ma molti sostengono che l’intervento fosse regolare. La decisione ha lasciato i tifosi e gli analisti senza parole, specialmente perché il fallo sembra minimo e nessuna sanzione severa sarebbe stata giustificata. La scena si è verificata pochi minuti prima dell’intervallo, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica.