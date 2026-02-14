Espulsione Kalulu Juventus in dieci prima dell’intervallo | il rosso appare inesistente Errore grave di La Penna
La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta. L’arbitro La Penna ha mostrato il cartellino rosso al difensore rossonero, ma molti sostengono che l’intervento fosse regolare. La decisione ha lasciato i tifosi e gli analisti senza parole, specialmente perché il fallo sembra minimo e nessuna sanzione severa sarebbe stata giustificata. La scena si è verificata pochi minuti prima dell’intervallo, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica.
Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c’era. Grave errore di La Penna
La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.
Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»
Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: CHIUDETE TUTTO, l'arbitro La Penna premia il tuffo di Bastoni, cartellino rosso assurdo a Kalulu; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Atalanta-Juventus LIVE; Bologna, Italiano non digerisce il rosso col Parma: Non esiste.
Kalulu furioso dopo l'espulsione in Inter-Juve: la sequenza del fallo su Bastoni e la reazioneRosso per il difensoere francese nel derby d'Italia: l'ex Milan è incredulo, ma il Var non può intervenire ... corrieredellosport.it
Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, ... adnkronos.com
Non c’è stato assolutamente nessun tocco: simulazione clamorosa e quindi seconda ammonizione e conseguente espulsione di #Kalulu completamente inventata! VERGOGNATEVI! #InterJuventus #SerieA #MarottaLeague #Anala x.com
Ditecelo se dobbiamo giocare anche contro gli arbitri! L’ espulsione di Kalulu è una infamia!! facebook