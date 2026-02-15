Moviola Inter Juventus | rosso inesistente per Kalulu ma ecco perché il VAR non è intervenuto

Durante il secondo Derby d’Italia di questa stagione, Kalulu ha ricevuto un rosso che molti giudici sportivi considerano ingiusto, ma il VAR non è intervenuto. La partita tra Inter e Juventus si è disputata a cinque mesi dal 4-3 deciso all’Allianz Stadium, e l’episodio ha attirato l’attenzione di tifosi e commentatori.

Moviola Inter Juventus. Inter e Juventus si sono affrontate nel secondo Derby d’Italia della stagione, a cinque mesi dal 4-3 bianconero maturato all’Allianz Stadium. Stavolta, però, il finale ha sorriso ai nerazzurri: 3-2 firmato dal gol allo scadere di Zielinski, che ha fatto esplodere San Siro. La sfida è stata diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1, chiamato a gestire una partita ad altissima tensione, con il supporto della sala VAR per gli episodi più delicati. E proprio le decisioni arbitrali hanno acceso il dibattito, a partire dall’episodio chiave del primo tempo. Moviola Inter Juventus.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Durante la partita tra Roma e Como, il colpo di Mancini su Ramon ha suscitato polemiche: il VAR non è intervenuto, a differenza di quanto accaduto in passato con Kalulu.

La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta.

